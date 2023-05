Materasso in fiamme a Reggiolo, quattro intossicati

Reggiolo (Reggio Emilia), 12 marzo 2023 - L’incendio di un materasso, provocato dal surriscaldamento di un materasso elettrico riscaldante, ha fatto finire in ospedale una coppia di pensionati e i due carabinieri intervenuti per il primo soccorso. E’ accaduto la scorsa notte verso le tre in una abitazione di via Volta a Reggiolo. Una coppia di pensionati, lui 90enne e la moglie 83enne, si sono accorti del principio di incendio che era divampato al materasso. Nel cuore della notte hanno cercato di domare le fiamme, spostando il materasso verso il balcone, per gettarlo in cortile. Ma si è sprigionato un fumo denso che ha invaso le stanze. Allertati da una vicina di casa, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Guastalla, in servizio nella zona, aiutando la coppia a domare l’incendio, mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco di Guastalla e di Luzzara. I danni sono stati limitati all’azione del fumo, ma è stato necessario anche l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa per portare gli anziani in ospedale a Guastalla, trattenuti precauzionalmente per far fronte all’intossicazione. Visitati anche i carabinieri, dimessi poco dopo.