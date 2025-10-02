‘Materia e luce: percorsi nell’astratto’. Le opere di Gianna Casella

Per tutti gli appassionati d’arte, si inaugura sabato 4 ottobre, alle 17, alla galleria Primo Stato in via Blasmatorti 1/g, la mostra personale di Gianna Casella, dal titolo ‘Tra materia e luce: percorsi nell’astratto’. Nata a Sarzana, Casella ha messo il cuore tra Collagna e Castelnovo ne’ Monti, dov’è cresciuta tra boschi, montagne e soprattutto colori. "Fin da piccola, il mio passatempo era dipingere tutto ciò che era alla mia portata... e a volte anche quello che non si poteva – dice Casella - Poi è arrivato mio marito e con lui la città e una nuova passione, la fotografia. Così ho iniziato a guardare il mondo non solo con i pennelli in mano, ma anche con l’obbiettivo". Ora abitante a Salvarano di Quattro Castella, l’artista torna su quei sentieri tra le montagne, dove ritrova se stessa e l’ispirazione per continuare a creare. Le opere qui raccolte, nascono da un dialogo costante tra gesto e colore, tra stratificazione materica e vibrazione luminosa. L’astrazione diventa non solo linguaggio, ma spazio interiore dove l’occhio si perde e ritrova nuove forme di significato. Ogni quadro è un frammento di paesaggio interiore, un’architettura emotiva che si costruisce fra contrasti e risonanze. Qui l’astratto è un luogo aperto, una soglia da attraversare, dove lo spettatore può abbandonarsi alla percezione pura, lasciando che la pittura diventi esperienza sensibile.

l.m.f.