Materiale pedopornografico sul pc. Caso chiuso: 50enne resta libero

di Alessandra Codeluppi

Si è abbattuta la tagliola temporale sul processo che vedeva imputato un uomo, che oggi ha superato i 50 anni, per detenzione di materiale pedopornografico. Nel processo con rito ordinario, ieri si sarebbero dovuti sentire due testimoni della difesa, che non sono comparsi, per poi passare alla discussione. Per lui il giudice Matteo Gambarati ha emesso sentenza di "non luogo a procedere" per prescrizione, rispetto ai fatti contestati che risalgono all’aprile 2015.

L’imputato era già finito alla ribalta delle cronache per un’altra pesante vicenda. Lui, che faceva l’allenatore di basket, era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi per pedofilia, per aver indotto un ragazzino 15enne, suo allievo, ad atti sessuali.

L’uomo, che si è sempre proclamato innocente, ha già scontato la pena, confermata in Appello e poi in Cassazione, e ora si trova a piede libero. Ieri ha assistito di persona all’udienza finale del processo per le immagini pedopornografiche.

Dalla denuncia sporta dalla famiglia del minorenne, nella primavera 2015, era scaturito anche il sequestro di un computer contenente alcune decine di file, con immagini che ritraevano minorenni in atteggiamenti sessuali, incluse alcune in stile manga e altre con protagonisti adulti.

In maggio erano stati ascoltati il consulente tecnico della Procura e anche l’imputato, che aveva negato gli addebiti. Secondo la tesi difensiva, quei file non sono attribuibili con certezza all’imputato: erano contenuti in un computer, ma il verbale di sequestro non riportava il numero di codice del pc, che non sarebbe stato evidenziato neppure nella perizia.

"Prendiamo atto della prescrizione jntervenuta, ma il mio assistito – è il commento dell’avvocato Erica Romani – avrebbe meritato un’assoluzione nel merito per non aver commesso il fatto".