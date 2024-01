Matilde Challenge, sulle 9 buche la spunta Alessandra Bonezzi

L’attività agonistica 2024 al Matilde Golf ha preso il via con ben tre appuntamenti nella prima settimana del nuovo anno. Giovedì 4 gennaio avvio "soft" con il Matilde Challenge, previsto sulla distanza di nove buche. Alessandra Bonezzi e Corrado Storchi hanno messo in mostra una forma eccellente concludendo appaiati a 21 punti con Bonezzi vincitrice per il miglior parziale nelle ultime buche.

A Silvano Bovi, anch’egli a quota 21, il premio quale miglior senior.

Nel giorno dell’Epifania i giocatori si sono contesi gli apprezzati premi messi in palio dalla Cantina Aljano. Ottima prova per Felice Merola che, con ben 40 punti, ha preceduto Domizio Soliani e Francesco Vinciguerra, appaiati a quota 36.

Il Percorso Tricolore è stato palcoscenico del Tricolore Trophy, gara che ha concluso il weekend e ha confermato l’ottima forma di Felice Merola, che si è ripetuto imponendosi con 80 colpi. Nella categoria netta Andrea Brianti (31) ha superato di misura Mattia Ruini, mentre Veronica Faelli (29) ha completato il podio.

Andrea Ronchi