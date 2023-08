Matilde, il castello ritrovato "Ecco com’era la sua struttura"

Oltre 150 persone hanno ‘scalato’ domenica il monte che guarda l’antico borgo di Montebaranzone, piccola frazione di Prignano sulla Secchia, sull’Appeninno modenese, per visitare in anteprima gli scavi archeologici del castello appartenuto a Matilde di Canossa, oltre mille anni fa. In occasione della ‘sagra’ dedicata proprio alla memoria della ‘Comitissa’, il Comune e l’Università di Verona, incaricata del progetto di ricerca, hanno promosso l’iniziativa per far conoscere questo ‘tesoro’ strappato al bosco e all’oblio dei secoli.

I lavori di scavo, che si sono concentrati nel mese di luglio, hanno l’ambizioso obiettivo di rendere nuovamente fruibile, anche a scopi didattici, un sito ricco di storia che, finora, era stato quasi dimenticato, fatta eccezione per le tradizioni e leggende locali tramandate dagli abitanti del luogo.

Il prof Nicola Mancassola, insieme alla collega Elisa Lerco, è stato il coordinatore degli scavi. Negli ultimi anni il suo ‘team’ dell’Università di Verona è stato protagonista di molte ricerche archeologiche su siti di origine matildica, quali la Rocca di Canossa stessa, il castello di Montelucio nel comune di Quattro Castella, la pieve incastellata di Santa Maria di Toano, Castel Pizigolo e la pieve di Castellarano.

Professore, cosa è emerso dai primi sondaggi di Montebaranzone?

"La prima campagna di scavi ha dato esiti decisamente positivi, permettendo di comprendere meglio come fosse articolato il castello. Si è identificata la zona signorile dove si trovava probabilmente un palazzo, il cimitero della chiesa di San Michele oltre ad altre strutture interne al recinto fortificato".

Come proseguiranno i lavori nei prossimi anni?

"Nei prossimi anni si proseguirà lo scavo interno al castello, concentrandosi da un lato nei settori scoperti e dall’altro indagando quelle aree che finora per motivi di tempo non sono state studiate".

Cosa vi aspettate di trovare?

"Una sfida stimolante sarà quella di scoprire il luogo esatto dove si trovava la chiesa di San Michele. Un altro obiettivo sarà lo scavo integrale della zona signorile, solo parzialmente messa in luce. Ci aspettiamo anche il ritrovamento delle strutture difensive del castello, ad esempio la torre principale. Montebaranzone nelle fonti scritte appare con forza in età matildica. Vedremo se i dati archeologici confermeranno questo scenario oppure delineeranno un’origine più antica".

Come ritenete che il sito possa essere valorizzato dal punto di vista turistico?

"Il restauro e il consolidamento degli importanti resti rinvenuti può rappresentare il punto di partenza per una valorizzazione del complesso archeologico, che, se legato all’attuale borgo di Montebaranzone, rappresenterebbe un rilevante luogo di interesse turistico e culturale dell’Appennino emiliano".

Alla luce di quanto è stato scoperto, come è cambiata l’idea che si aveva del castello ‘dimenticato’ di Matilde?

"Più che cambiata, direi che per la prima volta si comincia ad avere un’idea di come fosse strutturato il castello di cui fino ad oggi nulla era visibile, se non qualche rudere nel bosco. Va però detto che siamo solo all’inizio di un processo, per forza di cose, lungo e che per ora sta emergendo il castello di età comunale e signorile (1200-1500). Elementi riferibili all’età matildica non mancano, ma saranno più chiari e compresi meglio nei prossimi anni di ricerca".

Matteo Giannacco