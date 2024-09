Matilde in azzurro conquista il bronzo agli Europei

Medaglia di bronzo per Matilde Scalise agli Europei Under 15 di flag football disputati a Belgrado. L’atleta tesserata per gli Xmen Correggio ha tagliato il prestigioso traguardo con la nazionale. Già nel 2023, prese parte alla kermesse continentale conquistando la prima piazza, mentre stavolta la ricorsa degli azzurri (ragazze e ragazzi) si è conclusa col 3° posto alle spalle di Germania e Gran Bretagna: "Matilde è regolarmente tesserata presso la nostra società – spiega Mirco Sassi, presidente degli Xmen – che prende parte al campionato di flag football maschile della massima divisione. Nell’ultima stagione ha preso parte al campionato junior col team Honey Badgers Formigine, che abbiamo supportato burocraticamente dal momento che il regolamento federale permette alle squadre di avere dei cosiddetti "farm team". Siamo quindi felici di aver contribuito a questa splendida medaglia di bronzo".