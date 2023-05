Matilde sarà Rosanna Banfi

di Francesca Chilloni

A vestire i panni di Matilde di Canossa dell’edizione 2023 del Corteo ci sarà l’attrice e showgirl Rosanna Banfi, figlia di Lino. Al suo fianco come Enrico V un attore teatrale romano, il 29enne Tommaso Paolucci. I due protagonisti della rievocazione matildica - in programma dal 26 al 28 maggio - saranno diretti dalla regista Sabrina Paravicini a cui spetta l’arduo compito di rinnovare l’evento pur rispettando la verità storica e la tradizione di una manifestazione che fu allestita per la prima volta nel 1955. La Banfi è nota al grande pubblico soprattutto per fiction televisive tra cui "Un medico in famiglia" e "Il padre delle spose", in cui interpretava una lesbica, ruolo che le ha fatto vincere il "Gay Village Award". Ha anche partecipato al "Cantante mascherato" e a "Ballando con le stelle". Paolucci, dopo essersi diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica "Silvio d’Amico", ha portato sul palco classici di Pinter, Sofocle e di Tennessee Williams; diretto dai registi Lorenzo Salveti e Giorgio Barberio Corsetti, ha partecipato anche al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Il Corteo matildico è dal 1984 organizzato dai volontari del Comitato Matildico (che opera per conto del Comune), e trae il suo nome dalla sfilata finale con oltre mille comparse in costume d’epoca, che si snoda lungo le vie di Quattro Castella. Il clou è la rievocazione teatrale dell’episodio storico della reinfeudazione di Matilde. Nel luglio 1081 a Lucca, il re Enrico IV in giudizio solenne emette un bando contro Matilde, accusata di alto tradimento, che prevede la confisca di tutti i suoi beni e feudi, e la conseguente caduta dell’obbligo di fedeltà da parte di tutti i suoi vassalli. Trent’anni dopo (maggio 1111) a Bianello, il figlio (l’imperatore Enrico V) con il gesto della reinfeudazione, revoca il Bando di Lucca e le assegna il titolo di vicaria imperiale in Italia, reintegrandola nel suo precedente ruolo di governante e vassalla.

La kermesse castellese presenta diversi spettacoli medievali, innanzitutto le sfilate ed esibizioni degli sbandieratori e musici organizzanti in vari gruppi: Contrada di Monticelli, Contrada della Maestà della Battaglia, Contrada di Borgoleto, Gruppo Storico dei Villici, Gruppo Storico Arcieri delle Quattro Castella. Si volge poi la "Quintana dell’Anello", gioco di abilità per cavalieri armati di lance che devono riuscire durante la cavalcata a infinale degli anelli sospesi. Molto spettacolare anche il "Gran Passo d’Armi" in cui due squadre composte da 7 lottatori forzuti si affrontano in duello sopra un ponte di legno; vince chi riesce a far cadere tutti i componenti della squadra avversaria dal ponte.