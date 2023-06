Matrimonio con orchestra in piazza Prampolini a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 17 giugno 2023 – Se l’emozione non ha voce, l’amore invece ha il suono di un’orchestra intera. Per Stefano Orsini e Roberto Careddu almeno è così.

"Una canzone sola non poteva bastare a mio marito che è un musicista – ammette Roberto – ora finalmente lo posso chiamare così”. I due sposi, che oggi si sono uniti con rito civile nella Sala del Tricolore coronando finalmente il loro sogno d’amore dopo 13 lunghi anni, per l’occasione hanno preteso un glorioso accompagnamento musicale e così è stato.

Nella sala le voci dei coristi della Corale Quadriclavio, amici e allievi di Stefano, hanno scandito con grande emozione l’esecuzione del rito civile, celebrato dall’amica Elvira Massa, ma fuori, ad attenderli, la vera sorpresa: l’orchestra Fantasia in Re, diretta da Stefano Giaroli, che ha catturato l’attenzione di tutti i passanti di piazza Prampolini.

Il trionfo dell'amore che risuona in un concerto, un’autentica dimostrazione d’affetto, soprattutto quello degli amici, una cinquantina, che hanno partecipato prestando voce e strumenti in onore di Stefano e Roberto. "Sono nel mondo della musica da tanti anni e conosco tantissimi professionisti – racconta Stefano – Ho pensato che invitarli a suonare qui fuori, tutti insieme, fosse una pazzia, ma mai una pazzia più grande del matrimonio. In assoluto l’avventura più grande di tutte”.