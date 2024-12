Matrimonio solidale: Luca e Nicoletta donano un pulmino ad Anffas Guastalla

Invece dei classici regali, per il loro matrimonio hanno chiesto fondi da destinare a un progetto benefico. E ora il risultato di quelle nozze, avvenute a fine giugno, si concretizza con la donazione di un pulmino a disposizione della cooperativa Anffas di Guastalla.

Un bellissimo gesto di Luca Ferrari e Nicoletta Bonazzi, che a fine giugno si sono sposati nell’atmosfera storica della grande piazza Bentivoglio di Gualtieri, destinando la "lista di nozze" proprio a scopo benefico. Oggi è in programma la consegna del veicolo, al centro diurno Nizzola, con la presenza delle autorità dell’Unione Bassa Reggiana, ovviamente insieme ai generosi donatori.

"Abbiamo un legame molto forte con Anffas e per questo abbiamo deciso di destinare i regali a questa realtà che assiste persone diversamente abili. Per noi è una gioia questo progetto, che permette alla associazione di avere un veicolo in più per il trasporto delle persone con disabilità", confida Nicoletta.

"Per la coop Anffas Dimensione Uomo – aggiunge il presidente Paolo Gozzi – è di primaria importanza avere un veicolo nuovo e attrezzato per poter garantire il servizio di trasporto delle persone con disabilità che frequentano i nostri servizi. Siamo molto grati agli sposi Luca Ferrari e Nicoletta Bonazzi per questa donazione, un vero esempio di solidarietà che ripercorre altre donazioni simili in favore della nostra organizzazione.

Questo bel gesto è segnale di una comunità sostenuta dagli associati e dai sindaci della Bassa. E’ un riconoscimento alla famiglia Anffas e al lavoro che facciamo quotidianamente con istituzioni e comunità per l’inclusione e il sostegno delle persone con disabilità".

Ora Anffas sta operando per allestire quattro posti letto da destinare al ‘Durante Dopo di Noi’ per sperimentare esperienze di vita e offrire sollievo. Per questo è stata lanciata la raccolta fondi ‘Together we can!’. Si punta a 10mila euro per poter concretizzare il progetto che ha vinto la call Coopera crowdfunding edition.