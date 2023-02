Matrimonio tra le coop ’bianche’ Nasce un colosso da 640 imprese

Sono 290 le cooperative reggiane di Confcooperative che, insieme alle consorelle di Modena e Bologna, lunedì 20 febbraio saranno protagoniste dell’Assemblea costituente di Confcooperative Terre d’Emilia, autentico gigante della rappresentanza cooperativa con 640 cooperative associate, 135.000 soci, 47.000 occupati e 7,7 miliardi di fatturato. Terre d’Emilia – in cui vanno a confluire le Confcooperative provinciali delle tre province emiliane – rappresenterà così la più grande realtà territoriale della Confcooperative nazionale. "L’assemblea di lunedì prossimo – sottolinea il presidente di Confcooperative Reggio Emilia, Matteo Caramaschi – rappresenterà un evento storico per la cooperazione reggiana ed emiliana: in Terre d’Emilia, infatti, si darà continuità ad una grande e storica presenza di tre realtà organizzative nate nell’immediato dopoguerra, che ora si proiettano verso nuovi obiettivi di rafforzamento della capacità di rappresentanza delle istanze e degli interessi della cooperazione, ma anche di investimento su nuovi progetti di servizio alle imprese, al territorio e alle comunità locali". "Le maggiori dimensioni, l’ottimizzazione e l’incremento delle risorse disponibili in promozione, ricerca e sviluppo – prosegue Caramaschi – ci consentiranno di rafforzare proprio quelle azioni e quei legami territoriali che sono fondamentali per una cooperazione saldamente legata ai bisogni e alle istanze locali, accrescendo la possibilità di incentivare uno sviluppo fondato...