Mattarella abbraccia i 60 anni dei Nomadi

I Nomadi, la band di Novellara che celebra i sessant’anni di vita, sono stati ricevuti ieri mattina al Quirinale, per un incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il vostro è uno straordinario percorso", ha detto il capo dello Stato alla band che gli ha consegnato una targa commemorativa (Nomadi 60), un libro e il recente album "Cartoline da qui". E’ stato Beppe Carletti, visibilmente emozionato, a stringere per primo la mano al Presidente, donandogli album, libro e la targa celebrativa. Presenti il chitarrista Cico Falzone, il batterista Daniele Campani, il polistrumentista Sergio Reggioli, il bassista e cantante Massimo Vecchi e il cantante Yuri Cilloni, accompagnati da Marco Barbieri, già assessore regionale e da sempre vicino ai Nomadi.

"Siamo i secondi al mondo per longevità dopo i Rolling Stones. Ma stiamo aspettando che smettano..." ha detto Beppe Carletti al presidente Mattarella. Questo incontro al Quirinale si aggiunge ai vari appuntamenti celebrativi per i 60 anni della storia del gruppo. Carletti ha sottolineato la preparazione del presidente Mattarella sul repertorio dei Nomadi. E non mancano le novità: Rai Documentari ha annunciato il documentario "Nomade che non sono altro. Beppe Carletti una vita in musica", in onda a ottobre su Raitre.

Antonio Lecci