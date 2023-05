Mattarella e Immergas, un incontro in Slovacchia

Dopo l’omaggio all’economia reggiana con la visita ad alcune imprese "top" della realtà emiliana, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto occasione di valorizzare anche altre imprese italiane durante la visita ufficiale in Slovacchia. Tra le aziende rappresentate figura Immergas Europe di Poprad, attiva dal 2008 nella regione di Presov, dove l’ambasciatrice italiana a Bratislava, Catherine Flumiani, ha effettuato una visita nel dicembre 2022, incontrando il general manager Pasquale Berardinetti e i 130 addetti che lavorano in questa struttura.

Il presidente Mattarella, nella tappa in Slovacchia, ha salutato i responsabili dell’azienda con quartier generale a Lentigione di Brescello. "È stato un onore partecipare all’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella – commenta Berardinetti – e rappresentare tutta Immergas in un evento che ha sottolineato il ruolo attivo delle imprese italiane nello sviluppo della Slovacchia e il valore di una cooperazione tra due Paesi che si riconoscono nel grande scenario dell’Unione Europea".

Immergas Europe è cresciuta portando il fatturato intorno ai settanta milioni di euro grazie a investimenti complessivi per circa 15 milioni. Con i nuovi ampliamenti l’azienda si sviluppa su un’area di oltre 15 mila mq. La produzione dello stabilimento di Poprad (circa 180 mila apparecchi l’anno) è destinata in parte al mercato Slovacco (circa il 5%) e viene esportata soprattutto in Romania e Cina, ma anche in Algeria, Russia, Polonia, Ungheria, Regno Unito, Grecia, Estonia e Repubblica Ceca

Antonio Lecci