Mattarella torna a Reggio Emilia per visitare le aziende Landi Renzo e Walvoil: ecco quando

Reggio Emilia, 15 aprile 2023 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Reggio sabato 29 aprile. Insieme al ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti visiterà a Corte Tegge gli stabilimenti di Landi Renzo Spa e Walvoil.

L’evento si concluderà con una cerimonia nel nuovo capannone di quest’ultima ed è organizzato da Unindustria per omaggiare il distretto meccatronico reggiano e la sua resistenza alla pandemia. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi che il Capo dello Stato terrà in tutta Italia a ridosso del primo maggio, festa nazionale del lavoro, e non si sa ancora se sarà pubblica. Mattarella torna a Reggio a meno di cinque mesi dall’ultima volta, quando l’1 dicembre al teatro Valli inaugurò l’847esimo (e corrente) anno accademico di Unimore, mentre dal 2017 non viene in città il 7 gennaio per la festa del Tricolore.

La storia di Walvoil

Walvoil fu creata il 13 giugno del 1973 in via dei Gonzaga 1, ma la sua storia inizia ben prima: i fondatori Ivano Corghi e Alessandro Mazzali erano colleghi alla ’Iotti & Strozzi’, nata nel 1955 nel settore dell’oleodinamica. Mazzali decise di licenziarsi e aprire una sua attività, in uno stabile di 100 metri quadrati in cui fino ad allora si riparavano gli animali. Convinse Ivano Corghi a fare lo stesso e i due si misero in proprio con il supporto di Albano Strozzi.

Nel 1973 vide così la luce la ’Mazzali & Corghi’, specializzata in progettazione e realizzazione di componenti oleodinamici. L’azienda partì in quarta e già nel 1975 si dovette trasferire in un capannone grande dieci volte tanto al villaggio Crostolo. Fu in quel momento che Corghi e Mazzali le cambiarono nome, creando ufficialmente la Walvoil snc.

Nel decennio successivo l’ascesa: diviene società per azioni, acquisisce al 50% Oleostar e poi Oleoplus e poi, nel 1985, si sposta nell’enorme sede di via Adige che permane tuttora. Walvoil si afferma sui mercati italiani e internazionali e nel 2015 entra a far parte del gruppo Interpump, l’impero di Fulvio Montipò, reggiano di Baiso. Nel 2016 il cerchio si è chiuso con l’incorporazione di Hydrocontrol e Galtech, nome che dal 1992 ha assunto ’Iotti & Strozzi’, dove Ivano Corghi e Alessandro Mazzali si erano fatti le ossa. Nel 2021, in piena pandemia, l’azienda aveva assunto a tempo indeterminato 85 lavoratori e fatturato 255 milioni di euro, occupando 1199 persone in 8 unità produttive tra Reggio e Bologna e altrettante filiali sparse tra Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, India e Usa. A ottobre 2022 ha ufficializzato un investimento da 31 milioni di euro a Corte Tegge: lo stabilimento Galtech, attualmente di 8.300 metri quadrati, raddoppierà e saranno fatte più di 200 nuove assunzioni.

Landi Renzo

Landi Renzo fondò insieme alla moglie Giovannina Domenichini nel 1954 una ditta costruttrice di miscelatori per ogni tipo di veicolo. Nel giro di dieci anni si affermò su tutta Italia e arrivarono anche le prime esportazioni, verso Giappone e Olanda tra le altre. Segno di uno spirito ’multinazionale’ che l’azienda ha dimostrato di avere nel corso dei decenni. Iniziarono i commerci anche con l’India e il Sud America, poi nel 1977 la disgrazia: Renzo scompare prematuramente, ma con la guida di Giovannina la scalata prosegue. Il figlio Stefano, oggi commissario straordinario della Camera di commercio, diviene amministratore delegato nel 1987. Nei vent’anni successivi Landi Renzo Spa diventa un gruppo industriale internazionale, con una sfilza di proprietà in tutto il mondo: la prima filiale apre in Polonia nel 1999, poi ne nascono in tutto il mondo (tra le altre Brasile, Cina, Pakistan, Iran, Argentina, Stati Uniti) e vengono acquisite società come Med Spa, Baytech ed Emmegas (al 70%).

A Reggio nel 2001 è stata inaugurata la sede di Cavriago e nel 2014, per il 60esimo anniversario della fondazione, ha aperto il nuovo centro tecnico, un polo di 15mila metri quadri adiacente alla sede centrale. Landi Renzo Spa nel 2022 ha avuto ricavi consolidati per 306 milioni e il gruppo è leader nella mobilità green.