Rubiera (Reggio Emilia), 31 maggio 2020 - Profondo dolore e sgomento per la prematura morte, a soli 32 anni, di Marco Bettoli, stroncato da una grave malattia. Il decesso venerdì all’ospedale S.Maria Nuova di Reggio. Bettoli viveva a Rubiera, dopo aver a lungo abitato a Cadiroggio (Castellarano), dove risiede la sua famiglia.

Marco Bettoli lavorava come impiegato a Campogalliano (Modena) nell’ufficio tecnico della società cooperativa ‘Bilanciai Campogalliano’, azienda impegnata nella costruzione e progettazione di bilance che su Facebook ha pubblicato un ricordo del 32enne. "Marco - si legge in un post - i tuoi colleghi ti ricorderanno sempre. Grazie per la tua amicizia, l’impegno e la professionalità. Ci uniamo al dolore della tua famiglia e degli amici, stringendoci a loro in un forte abbraccio. Ciao Marco".

Molte le attestazioni di vicinanza e cordoglio arrivate ai famigliari. Marco lascia nel lutto la mamma Adriana, il papà Roberto, il fratello Stefano, parenti e amici. La famiglia ha ringraziato il personale medico e infermieristico del reparto di ematologia del Santa Maria Nuova per "le sempre assidue e premurose attenzioni e cure". Funerali ieri pomeriggio nella chiesa di S.Antonino, l’edificio sacro dell’unità pastorale che riunisce le parrocchie di Cadiroggio, Villalunga e Sant’Antonino certificato, per la celebrazione delle funzioni religiose, per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Il rito è stato presieduto dal parroco don Carlo Tagliani. Il feretro è stato accompagnato al cimitero di Coviolo in attesa della cremazione.

mat.b.