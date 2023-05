Matteo Botti funerale, morto a 16 anni: lunedì 15 maggio l'addio a Castelnovo Sotto

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 14 maggio 2023 - E’ stato concesso il nulla osta per fissare l’addio a Matteo Botti, il ragazzo di 16 anni, di Castelnovo Sotto, vittima di un incidente stradale accaduto una settimana fa a Parma. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì nella rianimazione dell’ospedale Maggiore.

I funerali si svolgono nel pomeriggio di domani, lunedì 15 maggio, con ritrovo direttamente alle 15,30 al cimitero di Castelnovo Sotto. In lutto i genitori Simona e Stefano, il fratello Luca, le sorelle Sara e Chiara, i nonni Mirella, Paolo, Riccardo, altri parenti e moltissimi amici.

Eventuali offerte in memoria di Matteo possono essere destinate a scopo benefico, all’associazione “Noi per loro” dell’ospedale Maggiore di Parma, che si occupa di bambini ammalati e delle loro famiglie. L’incidente, con un scontro tra due scooter, era avvenuto nella tarda serata del 7 maggio, a un incrocio in via Muratori a Parma. Le condizioni di Matteo erano apparse gravissime. Due giorni dopo è avvenuto il decesso. I suoi organi sono stati prelevati per dare speranza di vita migliore ad altre persone.