Matteo Botti morto a 16 anni, striscioni e lampade cinesi in volo: il saluto degli amici

Castelnovo Sotto, 11 maggio 2023 – “Per sempre Matte”, recita lo striscione tra due cuoricini e la data 9 maggio, ultimo giorno di vita di Matteo Botti, vittima a soli 16 anni di un incidente, domenica sera a Parma. Ieri notte è stato effettuato l’espianto degli organi. Intanto, in attesa di avere conferme sulla data dei funerali (pare destinati a svolgersi domani o sabato, in modo semplice, direttamente al cimitero di Castelnovo) un gruppo di amici del ragazzo (insieme a loro familiari e al parroco don Paolo Tondelli) si è radunato l’altra sera accanto alla palestra di Castelnovo Sotto: un’iniziativa spontanea, in ricordo del giovane. Sono stati soprattutto momenti di silenzio e riflessione, mentre venivano fatte volare lampade cinesi.

A questa iniziativa ieri si è unito il messaggio del sindaco Francesco Monica: "Questa tragedia ci ha colpiti profondamente e lasciati senza parole. Siamo addolorati e sgomenti per la morte di Matteo. Ci stringiamo alla famiglia Botti. Siamo loro vicini in questo momento di dolore". Cordoglio pure da Roberto Cocconi, consigliere di opposizione e candidato sindaco: in segno di lutto la sua lista ha sospeso i restanti impegni della campagna elettorale in paese.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti, soprattutto per chiarire se Matteo (che pare fosse trasportato sul veicolo a due ruote) indossasse il casco al momento della caduta e sul presunto allontanamento del giovane che invece guidava lo scooter, dopo l’incidente in cui è rimasto ferito un altro ragazzo. In lutto il padre Stefano, la madre Simona, il fratellino Luca, le sorelle Sara e Chiara, oltre a tanti amici.