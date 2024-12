Matteo Giovanardi presenta il suo primo libro

Presentazione di un esordio letterario, oggi alle 19.30 al Morrison hotel pub di Arceto, dove Matteo Giovanardi proporrà il suo ‘Con le luci spente’ (Corsiero editore), in dialogo con Andrea Casoli, Massimo Festanti e Luca Morini. Luca, protagonista del romanzo, si perde e si ritrova in un percorso di scelte, relazioni e solitudini. Una lettera è la scintilla che lo spinge a trasferirsi in una baita isolata tra le Dolomiti, in cui ripercorre i luoghi e i momenti che hanno determinato la persona che è. Elemento centrale, le canzoni che tra l’Emilia e la Seattle anni Novanta danno vita a una narrazione parallela.

Lara Maria Ferrari