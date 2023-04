Matteo Incerti vive nel ricordo di tanti

Al mulino di Pietra di Leguigno domani pomeriggio alle ore 16, a 8 mesi dalla sua scomparsa, verrà ricordato il giornalista e scrittore Matteo Incerti, rimasto nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Matteo è nato come giornalista appassionato di sport, poi di politica, poi di cronaca per poi mettersi sulle tracce di importanti storie legate alla Liberazione riannodando i fili, contattando i protagonisti di allora, organizzando incontri.

Aveva collaborato a lungo con il Resto del Carlino prima di rivestire il ruolo di addetto stampa del M5s al Senato. Matteo nutriva disprezzo per le ingiustizie e passione per la verità con un cuore puro, pieno di affetto fanciullesco. Ed è seguendo questa scia, che questo weekend, in prossimità del 25 Aprile,Corsiero Editore – assieme a Valentina Ruozi, sua coautrice e collega del libro "Il bracciale di sterline", ha deciso di organizzare un evento a lui dedicato, in un ambiente circondato dalla natura, da Matteo tanto amata. Accompagnati dalla cornamusa dell’amico Daniele Bianchini, svolgeranno il filo d’Arianna delle sue storie, raccontando di un uomo e di altri uomini e donne coraggiosi, persone ordinarie che come per magia, si sono trovati a fare qualcosa di straordinario e indimenticabile.

s.b.