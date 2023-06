"Matteo vivrà con Core e Grade"

"Il ricordo di Matteo vivrà anche col sostegno al Core e alla Fondazione Grade". È la stessa famiglia Giavarini, in lutto per la scomparsa prematura e improvvisa di Matteo, vittima di un incidente stradale in moto pochi giorni fa, a rendere pubblica questa decisione, per trasformare il dolore in altruismo e nel bene per gli altri. "Quello che è successo è molto difficile da spiegare, ma la straordinaria dimostrazione di vicinanza che abbiamo ricevuto in questi giorni ci ha fatto davvero toccare con mano cosa siano amore e affetto", le parole di papà Ivan, mamma Federica, del fratello Tommaso, con la moglie di Matteo, Denise.

"Noi – aggiungono i familiari del giovane – abbiamo perso un figlio, un marito, un fratello, un bravissimo e insostituibile papà. Ma le tante testimonianze arrivate in questi giorni ci dicono che moltissimi hanno dovuto salutare un amico, un collega di lavoro, un titolare, una persona di fiducia, su cui poter sempre contare. Un gesto che, siamo sicuri Matteo apprezzerà, è certamente una donazione al Core a suo nome e nel suo ricordo, una realtà che ha conosciuto e alla quale, come famiglia, siamo molto vicini".

E ancora: "Per noi ora è importante che le attività vadano avanti e crescano, anche per assicurare un futuro alla famiglia di Matteo, e perché i piccoli Marco e Chiara conoscano il loro papà: non solo tramite le fotografie o le parole, ma anche attraverso il lavoro e i luoghi che tanto ha amato e che, chissà, un giorno potranno accogliere anche loro stessi".

Antonio Lecci