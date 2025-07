Mattia Facci alla Correggese. Sarà il preparatore dei portieri

La Correggese (Serie D) ha un nuovo preparatore dei portieri: è Mattia Facci, veronese classe 1984. Viene dal settore giovanile scolastico del Mantova.

In Eccellenza un nuovo portiere per il Fabbrico: ecco Matteo Rossi, classe 2000 ex Real Formigine. Nuovo estremo difensore anche per la Vianese che inserisce in rosa Cristian Caccialupi, portiere del 2004 ex Baiso/Secchia. Bel colpo dei rossoblù anche a centrocampo: preso Lorenzo Zanazzi, centrocampista del 2002 ex Villafranca che stiamo vedendo al Torneo della Montagna con la casacca del Cervarezza.

L’Arcetana puntella la difesa con Marco Maccabruni, difensore toscano del 2001: è reduce dalla stagione con lo Sporting Scandiano. In Promozione lo United Carpi ha preso Nana Hardy Agyeman, difensore del 1998 ex Fiorano ma che ricordiamo nel reggiano con Correggese, Casalgrandese, Bagnolese e Castellarano. Aria nuova anche nella retroguardia del Bibbiano/San Polo: preso il giovane del 2006 Fabio Della Pina, ex juniores del Brescello/Piccardo.

In Prima categoria il Guastalla ha preso Alessandro Peruffo, difensore del 1990 ex Rapid United. Si attiva la Campeginese prendendo Filippo Iotti, centrocampista del 1998 ex Daino Santa Croce, e Mame Thierno Gaye, difensore del 2000 ex Gattatico. Il Reggiolo mette a segno il primo colpo del nuovo corso: ecco Alessandro Muracchini, esperto centrale del 1990 che giocava nella Mirandolese. In biancorosso è arrivato anche un nuovo portiere, e parliamo di Salvatore De Cicco, classe 1998 ex Meletole, Arcetana, Vezzano e Saxum.

La neopromossa Celtic Cavriago rinforza l’attacco con Elmas Durmishi, ex Masone e Virtus Libertas nato nel 1991. Lo United Albinea rinforza l’attacco con Diego Paterlini (del 1994), ex Atletico Bibbiano Canossa. In Terza il Gatta affiancherà a mister Luca Bianchi i collaboratori Sauro Capanni e Eric Bini, ex portiere che smette di giocare per fare il preparatore proprio dei portieri.

g.m.