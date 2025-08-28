Maledetti Beach Boys
28 ago 2025
CLAUDIO LAVAGGI
Mattia Vaccari al Roller, Holban (Bdl) all’esordio azzurro

Ancora acquisti e conferme per l’hockey su pista reggiano, in particolare per Scandiano che non ha ancora comunicato il roster completo né del Centro Palmer Roller, né della Rotellistica Scandianese (team di B e femminile). Intanto arriva l’ottava pedina al Roller di Enrico Mariotti: si tratta del portiere Mattia Vaccari, vent’anni, cresciuto nelle giovanili del Modena e del Pico Mirandola. Le ultime due stagioni le ha disputate all’Amatori Modena, tra A2 e under 23. La Rotellistica Scandianese ufficializza altre 3 conferme in B: il portiere Christian Rinaldi (18 anni) e gli esterni Iacopo Vivi (18) e Andrea Consiglio (24).

Ai campionati europei U19, l’Italia ha giocato due buone partite, ma le ha perse entrambe, prima con la Spagna e poi con la Francia, anche se questa è solo la fase eliminatoria e le gare decisive saranno più avanti. Contro la Francia ha esordito in azzurro, alla sua prima convocazione, Matteo Holban (Bdl Correggio) che non ha ancora compiuto 18 anni e potrebbe rientrare nel team italiano anche il prossimo anno. Matteo si è ben disimpegnato cercando di cacciare la normale emozione; ora che ha rotto il ghiaccio, il futuro è suo.

c.l.

© Riproduzione riservata