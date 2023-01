Mattinata della legalità al D’Arzo e poi partitella agenti-studenti

Un nuovo incontro programmato dalla Polizia di Stato in un plesso scolastico, per aumentare la sensibilità alla sicurezza. Ieri mattina la campanella per i giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia, è suonata alle 9. Ad aprire l’incontro i saluti della dirigente dott.ssa Maria Sala, del Sindaco di Montecchio Emilia dottor Fausto Torelli, dell’assessore allo Sport, dottor Stefano Ferri, del professor Vezzali, Ordinario di Sociologia presso Unimore, del direttore generale dell’Ac Reggiana, dottor Vittorio Cattani.

A seguire il funzionario della Questura, commissario dott.ssa Angela Cutillo, ha spiegato le funzionalità dell’App YouPOL, sviluppata dalla Polizia di Stato nel 2018 per consentire di segnalare direttamente alla sala operativa episodi di bullismo e spaccio, e poi estesa anche ai reati di violenza di genere.

Sono poi seguiti laboratori curati dall’Unimore e dalla Polizia di Stato con le prime e seconde classi dell’istituto sui temi della legalità e sull’uso dell’app YouPOL. Dopo le attività in aula, si è svolto un mini-torneo di calcetto presso il campo sintetico della scuola che ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’Istituto D’Arzo, le ragazze e i ragazzi dell’AC Reggiana, e le Forze di Polizia.

"Oggi è stata una giornata importante, una giornata in cui abbiamo potuto portare il messaggio di legalità della Polizia di Stato anche attraverso la diffusione dell’App YouPol – ha commentato il questore Giuseppe Ferrari – Inoltre è stata l’occasione, per condividere un’altra bella esperienza, quella di una partita di calcio cui hanno preso parte anche i nostri poliziotti".