Maturità, 102 commissioni La sfida è ai professionali

di Mariagiuseppina Bo

Una seconda maturità post-Covid, dove si è tornati alla normalità: due scritti, un orale, tre commissari interni e tre esterni e il presidente esterno.

Cambia, invece, l’esame di Stato per gli istituti professionali, i quali hanno terminato il primo ciclo della riforma. Sulla carta è tutto pronto, sono stati nominati presidenti e commissari esterni. A Reggio, città e provincia, si insedieranno 102 commissioni d’esame, con altrettanti presidenti. Gli alunni iscritti all’esame sono 3908, di cui 3820 provenienti dalle scuole statali e 88 dalle paritarie. Gli scrutini si stanno concludendo in questi giorni, ma la percentuale dei non ammessi, secondo le statistiche degli anni scorsi, sarà bassissima.

Settantuno, sono, invece, coloro i quali hanno chiesto di sostenere l’esame come privatisti, in questo caso la fortuna sembra più avara, secondo lo storico, potrebbero venir ammessi poco più della metà. L’Ufficio scolastico provinciale li ha distribuiti equamente fra le scuole, secondo i diversi tipi di diplomi che vorrebbero ottenere.

"I commissari sono in tutto 620, di cui 351 esterni, tutti già nominati – spiega il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi – Il 19 giugno, il giorno della plenaria, vedremo se dovremo coprire eventuali posti mancanti. La situazione è nettamente migliore rispetto agli anni scorsi".

Bernardi continua: "Tornare alla normalità, rispetto ad esami semplificati può dare qualche pensiero in più ai ragazzi. Penso non debbano preoccuparsi, poiché saranno stati ben preparati dai loro docenti. Chi merita particolare attenzione sono gli studenti delle quinte degli istituti professionali, per i quali l’esame costituisce la chiusura del primo quinquennio di riforma: l’atto finale, di un percorso nuovo – continua Bernardi – La loro seconda prova è professionalizzante, composta da parti nazionali e parti prodotte dalle commissioni, che è una novità. Abbiamo, per questo, rafforzato il nucleo di supporto dell’esame di Stato, con dirigenti, che daranno tutto il supporto necessario".

Il nucleo è composto da Paolo Bernardi stesso e i dirigenti Paola Bacci, Rossella Crisafi, Sonia Ruozzi, Mariangela Fontanesi, Maria Sala, Gianluca Verrucci e i referenti amministrativi e tecnici, Chiara Morelli, Alessandro Battaglia, Niccolò Cescon e Roberto Zambelloni.

Ora, si il dibattito pare essere quello di avere una scuola senza voti. Sul punto risponde lo stesso Bernardi: "Il nostro titolo di studio ha valore legale, non credo si metta in discussione la valutazione col voto, che certifica competenze. In altri contesti i titoli non hanno valore legale e producono una certificazione di competenze. Però, anche da noi si comparano i voti al raggiungimento dei quadri europei di competenze, alle quali fa riferimento il diploma di Stato. Auguro ai ragazzi di stare tranquilli, di esser sereni, di concludere al meglio l’esperienza scolastica, vissuta in anni caratterizzati dall’eccezionalità pandemica". Poi il dirigente scolastico provinciale ricorda con passione il bellissimo legame di solidarietà e di aiuto che si è creato fra le scuole reggiane e quelle della Romagna colpite dall’alluvione e, lui, che è provveditore anche a Ravenna, è certo che ciò continui nel futuro per proficui scambi di collaborazione e di buone pratiche".