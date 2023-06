Maturità 2023 Reggio Emilia, gli studenti alla prova d’italiano: ecco quali tracce hanno scelto

Reggio Emilia, 21 giugno 2023 – E' quasi mezzogiorno quando i primi maturandi (video) escono dalle aule del Polo didattico Makkalè di Reggio Emilia.

La prova di italiano, la prima dell'esame di stato, è ufficialmente conclusa. Tra gli studenti c'è chi corre incontro agli amici per un abbraccio di conforto, chi telefona ai genitori e chi scappa via come un fulmine per lasciarsi alle spalle il tema appena scritto.

I maturandi alle prese con la prima prova

In tanti che nei giorni scorsi speravano nella presenza di Italo Svevo per la traccia di analisi del testo sono rimasti stupiti di trovarsi un brano di Moravia, non presente nei programmi d'esame. Alla fine la scelta per molti è ricaduta sulla tipologia C, il testo argomentativo, in particolare sul pezzo ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’ di Marco Belpoliti. Si attende con tanta ansia la giornata di domani con la seconda prova, quella specifica per i vari istituti.