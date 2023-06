Maturità, buona la prima "Moravia? L’avevamo letto in classe" Tanti scelgono la ’traccia social’

Stanchi ma felici gli studenti che hanno sostenuto la prima prova dell’esame di Stato.

Ieri, poco prima di mezzogiorno, i primi maturandi uscivano dalle aule del Polo didattico di via Makallè dopo aver sostenuto lo scritto d’italiano.

Alcuni soddisfatti, qualcuno con la testa ancora immersa nelle parole e altri pronti a correre a casa per ripassare, lasciandosi alle spalle questa prima fase.

Sette le tracce disponibili, suddivise nelle tre categorie: analisi di un testo letterario (A), testo argomentativo (B) e riflessione su temi di attualità (C).

In tanti avevano ipotizzato per la tipologia A la presenza di un testo di D’Annunzio o Svevo, dato il centenario de ’La coscienza di Zeno’. Tuttavia, le aspettative sono state demolite: "Per la traccia A c’erano Quasimodo e Maravia - spiega Aya Sabir una studentessa del Liceo Canossa - Ho scelto Moravia, anche se non era in programma, perchè era un testo che avevamo letto in classe".

"Anche io ho scelto Moravia - aggiunge Arianna Stagni, accanto alla compagna Giulia Rosselli entrambe del Linguistico - tra tutte le tracce era quella che mi ha convinto di più".

Piero Angela, Oriana Fallaci e Federico Chabod sono gli autori degli articoli che hanno dato voce ai temi storici di chi ha scelto la proposta B.

Ludovico Cadice, dell’istituto Secchi dice: "Ho optato per la B, mi piaceva fare il confronto tra le idee di Cavour e Mazzini, come proposto da Chabod - aggiunge sorridente - credo di essere andato bene".

L’articolo ’Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’ di Marco Belpoliti, presente tra le opzioni legate all’attualità, è stato tra i più gettonati.

"All’inizio sono andato un po’ in confusione - confessa Alessandro Bassi, futuro geometra - poi ho scelto l’articolo sui social, penso che mi andrà comunque meglio nella prova di domani".

Il compagno Alessio Ostaku continua: "Mi sembra andata bene, ho parlato di come è cambiata l’attesa con i social network".

Anche Emanuele Tramelloni, del Istituto Blaise Pascal, e Chiara Tozzi dell’Iti si sono ispirati al pezzo di Belpoliti: "Oggi è andata bene, ma se vogliamo parlare di attesa, adesso inizia a salire l’ansia per domani".

Qualcuno ha affrontare la lettera al Ministro Bianchi: la contestatissima traccia che invitava gli alunni a dare il loro punto di vista sul ripristino delle prove scritte nell’esame di maturità.

"Dopo averle guardate tutte ho trovato la traccia che faceva al caso mio - racconta Sara Aloi, una delle prime ad uscire dal Liceo Linguistico Canossa - Trovo sia importante esprimere la propria opinione, sopratutto se riguarda noi e il nostro futuro".

Conclude: "Mi fa piacere che dopo il difficile periodo del Covid si stia tornando alla normalità. Lo si può vedere anche da queste piccole cose, e noi studenti ne abbiamo bisogno".

Dopo sei ore di italiano, oggi arriva la seconda prova scritta, differente per ogni scuola sulla base dell’indirizzo specifico.

Veronica Frasca