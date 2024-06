Maturità a Reggio Emilia, 3.888 studenti all’esame. Vietati cellulari e orologi smart

Reggio Emilia, 16 giugno 2024 – Esami di Stato della secondaria di II grado, è iniziato il countdown, domani (lunedì 17 giugno) si terranno le riunioni plenarie in tutte le scuole superiori e mercoledì si parte con la prima prova: lo scritto di italiano.

Secondo i dati dell’ufficio scolastico provinciale, a Reggio e provincia, sono impegnati nella maturità 3.888 studenti. I candidati esterni sono intorno ai 45 che hanno superato le prove preliminari su 80 richieste. Le commissioni sono 103 composte da 3 commissari interni, tre esterni (numero che varia in alcune commissioni) e un presidente esterno. Il totale dei commissari s’aggira sui 630. Il dirigente scolastico provinciale, Paolo Bernardi, rassicura: “Al momento tutte le commissioni sono coperte, tranne una per la quale va nominato un presidente, compito che spetta all’ ufficio scolastico provinciale, una volta esaurite le disponibilità inserite nell’elenco regionale.

I commissari esterni sono stati tutti nominati, ma, come ogni anno, saranno possibili rinunce e relative sostituzioni. I commissari vengono assegnati secondo un algoritmo e sono di nomina regionale. Può succedere che vi siano rinunce, per esempio, se un commissario è assegnato a una provincia per la quale ha difficoltà a raggiungere, noi siamo già organizzati in ambito territoriale. Dobbiamo cercare di ‘riempire i buchi’ rispetto alle disponibilità, che vengono date direttamente a noi. Storicamente siamo molto veloci in queste operazioni”.

La riunione organizzativa sull’esame di Stato dei presidenti si è tenuta l’11 e 12 giugno in videoconferenza. Quest’anno i ragazzi oltre al portfolio digitale dovevano compilare in ogni classe, dalla prima alla quinta, il proprio ’Capolavoro’: un’esperienza che ritengono importante anche al di là ed oltre la scuola.

Come spiega Paolo Bernardi: “Per il ‘Capolavoro’, vi è tutto spiegato sul sito del ministero, ma bisogna sottolineare che in nessuna parte dell’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato compare la parola ‘Capolavoro’, meno che mai come elemento centrale del colloquio orale”.

Bernardi aggiunge che “per quanto riguarda l’uso di smartphone o orologi tecnologici per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e collegamenti a internet, non ci saranno grosse novità rispetto al passato. In ogni caso mi auguro che i ragazzi prendano questo impegno con la dovuta serietà, debbono sapere che chi viene sorpreso con l’uso non consentito di apparecchi non permessi, vede immediatamente finire il proprio esame. Quest’anno i presidenti saranno particolarmente attenti a questi aspetti. Va detto che è il primo anno, dopo tanto tempo che si svolge un esame del tutto regolare in tutta la Regione, compresa Ravenna, dove sono reggente, lo scorso anno funestata dall’alluvione”.

Bernardi chiosa: “Auguro a tutti gli studenti che l’esame sia una bella esperienza è uno dei pochi riti di passaggio rimasti, che si ricordano per tutta la vita, quindi, che sia per tutti un bel ricordo, indipendentemente dal risultato”.