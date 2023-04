Mauriziano Reggio Emilia: "Cantiere in ritardo e lavori fermi"

Reggio Emilia, 26 aprile 2023 – “Vorrei sapere perché da mesi non viene nessuno a completare i lavori". Rolando Gualerzi è il portavoce di quelli che nella sua lettera definisce "residenti e passeggiatori dell’area ariostesca di Reggio". L’ha spedita all’amministrazione rivolgendosi in particolare agli assessori Pratissoli, De Franco, Tria e Bonvicini, per chiedere spiegazione dei ritardi nei lavori di riqualificazione della residenza ariostesca e del suo parco: "Su richiesta di molti che abitualmente si trovano a camminare e passeggiare qui attorno, segnalo che il termine dei lavori annunciato dai cartelli doveva essere il 20 ottobre 2022. Chiedo perché da mesi nessuno sia presente a fare i lavori ultimativi".

Siccome l’accesso frontale è chiuso, incontriamo Gualerzi sul retro di quella che fu la casa del grande poeta cavalleresco, in via Scaruffi. Uno dei due accessi è sbarrato dalle transenne, sulle quali si trova il cartellone incriminato: i lavori erano stati assegnati il 18 febbraio 2022 e dovevano durare 245 giorni, ma l’area è ancora chiusa. Nel cortile interno la vegetazione è alta e incolta: "Nell’ultimo anno vengono a curarla meno spesso", spiega un passante. L’altro ingresso invece è aperto e il portavoce ci fa da cicerone: "Ludovico Ariosto è uno degli autori più tradotti al mondo, in Germania, in Francia, perfino negli Stati Uniti. Se avessero loro questo spazio chissà cosa farebbero, impazzirebbero".

Qualche finestra dell’edificio più a nord ha addirittura gli scuri aperti, ma e l’unico segno di vita è una jeep: "È qui dentro da più di un anno, dicono che viene usata per spostamenti interni ma io la vedo sempre lì". La casa dove nacque Ariosto è coperta da una transenna con telo oscurante, al portone non ci si può nemmeno avvicinare e anche l’accesso al parco è sbarrato, eloquentemente, proprio dietro al totem comunale rosso ‘Parco del Rodano’. I prati sono in fiore, arrivarci però è impossibile: "Una volta, quando dovevo andare al supermercato, era bello passare di qui. Adesso devo fare il giro largo e passare sulla strada, è stretta e ci sono le macchine, è più pericoloso", commenta malinconico il passante.

"Di fianco al Mauriziano – ci mostra Gualerzi - adesso c’è ’L’asino dell’Ariosto’, uno spazio privato dell’asineria in cui i bambini possono giocare all’aperto e in compagnia degli animali. È l’unica cosa che funziona di tutto il complesso e la domenica vengono molte famiglie, non come qui".