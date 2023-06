Maurizio Cucchi, le parole della denuncia sociale a Palazzo da Mosto

di Lara Maria Ferrari

Parole che uniscono la bellezza estetica del verso allo sguardo critico, che non nasconde la denuncia sociale nei confronti di un mondo inquinato, sporco. Così appaiono le nuove liriche di Maurizio Cucchi, poeta e scrittore ospite del secondo appuntamento di ‘Vola Alta Parola’, stavolta a Palazzo da Mosto di Reggio (21.30, ingresso gratuito). Al centro della seconda serata della rassegna nazionale a cura di Guido Monti, Cucchi ((Milano, 1945) leggerà dal suo ultimo libro ‘Nel vasto territorio tossico’ (Interlinea, 2021), in dialogo con il suo storico curatore Alberto Bertoni. Creatura assai robotica appare l’umanità di oggi a un intellettuale come Cucchi, che s’interroga sulla società liquida e inquinata, tra la superficialità dei social e la profondità delle campagne contro i cambiamenti climatici alla Greta Thunberg, nell’idea che i giovani non sono un corpo indistinto ridotto al gregge e allo sballo. Anzi, da loro può venire la capacità di una svolta nel vasto territorio tossico che sarà nostro lascito e dono. Traduttore da Stendhal, Lamartine, Flaubert, Villiers de l’Isle-Adam, Prévert, Cucchi ha vinto il premio Montale con la raccolta ‘Poesia della fonte’.