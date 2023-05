Maurizio Landini a Reggio Emilia: “Salari, precarietà, evasione fiscale: ecco perché protestare a Bologna”

Reggio Emilia, 5 maggio 2023 – Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, da Reggio Emilia, dove ha partecipato all’assemblea organizzata dal dipartimento funzione pubblica della Cgil reggiana, ‘lancia’ la grande manifestazione di protesta contro il Governo, in programma domani a Bologna: “Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini ad unirsi a noi – ha sottolineato Landini al termine dell’assemblea svoltasi al centro internazionale ‘Loris Malaguzzi’ -. E’ ora di cambiare le politiche economiche e sociali, sbagliate, di questo Governo”.

Landini, mette al centro del dibattito temi già ampiamente affrontati nell’agone politico nazionale: “C’è un’emergenza salariale che va affrontata aumentando gli stipendi e c’è bisogno di una riforma fiscale che sia degna di questo nome – incalza il segretario della Cgil -. Una riforma che vada a colpire l’evasione fiscale e le rendite finanziarie”. “Soprattutto, non è accettabile che i lavoratori dipendenti e i pensionati vedano sfumare in tasse il 40% del loro reddito – incalza Landini -. Allo stesso tempo c’è un disperato bisogno di ridurre la precarietà che, oggi, è il vero male di questa società e che sta mettendo in discussione la qualità del lavoro e il futuro delle nuove generazioni”. Infine, chiosa il segretario: “E’ necessario un grande e serio piano di investimenti su sanità e scuola pubblica. Queste sono le ragioni per cui domani ci ritroviamo a manifestare e abbiamo bisogno dell’impegno di tutti per cambiare il quadro economico e politico verso cui questo Governo ci sta conducendo”. Ni. Bo.