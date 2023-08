Max Collini torna alla festa del Pd "Da volontario ad artista: emozionante"

di Giulia Beneventi

La sua ultima volta da artista ospite alla Festa dell’Unità di Reggio fu nel 2012, con gli Offlaga Discopax.

Mercoledì Max Collini tornerà a calcare il palco de La Festa targata Pd, in una tappa casalinga del suo spettacolo ‘Storie di antifascismo senza retorica’ (inizio ore 21.30). Un tour iniziato ad aprile a Roma e che sta facendo il giro dello Stivale, puntando a chiudere il cerchio vicino alla prossima festa della Liberazione. Ad accompagnarlo ci saranno le musiche di Jukka Reverberi, chitarrista dei Giardini di Mirò e già collaboratore di Collini nel progetto ‘Spartiti’, mentre alcuni brani in veste acustica saranno proposti dal cantautore Giovanni Truppi.

Collini, dopo undici anni torna alla Festa. Un po’ è emozionato o sente di giocare in casa?

"In realtà sono molto emozionato, perché io stesso sono stato volontario alla Festa dell’Unità, quindi fa parte della mia storia personale. Dopodiché certo, è un evento che negli ultimi anni ha avuto i suoi problemi, ma già dall’anno scorso è tornata al Campovolo ed è pure bello che torni a essere qualcosa di più strutturato, parlo anche degli artisti che si esibiranno. Il giorno prima di me c’è Manuel Agnelli e quello dopo Emma Nolde, cantautrice emergente bravissima, che andrò a sentire di sicuro. Insomma, essere parte di questa programmazione mi gratifica molto".

In uno dei suoi post Facebook, parla del suo amore per questa città e di come "non sempre è stato ricambiato". Lei e Reggio vi siete lasciati male?

"Diciamo che dal punto di vista artistico negli ultimi vent’anni ne ho fatte di cose, ma non sempre la città ti accoglie come un profeta in patria. Ci vuole del tempo e comunque sia il mio primo disco con gli Offlaga Discopax (‘Socialismo Tascabile’, 2005, ndr) è uscito quando avevo già 38 anni. Di fatto io ero uno che i concerti li andava a sentire e ho iniziato solo in età adulta ad andarci io, sul palco. Non è stata una cosa cercata, anzi, Offlaga Discopax è nato come un progetto del tutto estemporaneo, che però mi ha cambiato la vita. Ogni tanto, lo ammetto, mi sembra di aver realizzato i sogni di qualcun altro". A proposito di Offlaga Discopax: è vero che metà di questo nome si deve a una canzone di una ex band di Arturo Bertoldi, oggi presidente di Istoreco nonché co-autore dello spettacolo di mercoledì? "Bertoldi in realtà ha più di una responsabilità, in senso positivo ovvio. La nostra amicizia nasce dall’aver condiviso la militanza politica, che si è sviluppata contestualmente alla mia formazione artistica. Al tempo Arturo faceva parte di un gruppo, i Mumble, e una loro hit si intitolava appunto ‘Discopax’. Ma Arturo, solo per fare un esempio, è anche autore dell’unico testo degli Offlaga non scritto da me, ossia ‘Cinnamon’".

L’antifascismo, quindi, ha un problema di troppa retorica? "Più che altro il rischio è che la memoria diventi istituzionalizzata e, inevitabilmente, retorica. Perché sì, anche la forma vuole la sua parte, ma chi quell’epoca storica l’ha vissuta ormai ha un’età per cui la natura eliminerà la memoria diretta, è un fatto anagrafico e oggettivo. Da lì a guardare quell’epoca col distacco con cui si fa l’analisi storica del Risorgimento, il passo è breve. Credo quindi che dalla mia generazione in poi sia importante usare un altro linguaggio, per raccontare sia di ciò che è stato che dell’oggi".

È uno sforzo necessario, anche nei riguardi delle nuove generazioni. Anche a Reggio c’è l’impellenza di portare questo messaggio?

"Questa città credo abbia più anticorpi di tante altre, dovuti alla sua storia democratica e politica, ma non è fuori dal Paese né è immune da certi cambiamenti del sentimento popolare. Di sicuro qui vive un tipo di società mediamente più solidale, con una buona rete di sindacati, cooperative e associazioni di volontariato che aiutano a smorzare l’individualismo e il concetto di ‘uomo solo al comando’. Il problema culturale però resta, e nel mio piccolo io cerco di fare la mia parte".

In questo caso, assieme a Truppi e il suo ritrovato compagno Reverberi.

"Io e Jukka siamo amici prima ancora che colleghi, ma dall’ultimo tour di ‘Spartiti’ concluso a fine 2017 in effetti non abbiamo più mandato avanti altre collaborazioni insieme. Ciò che riesce a portare lui con la sua musica, in questo spettacolo che è nato come un monologo, porta tutto a un livello di pathos molto più alto. Giovanni invece, per me, è una figura ormai scomparsa dal panorama musicale attuale: quella dell’artista impegnato. È un ragazzo profondo e umile, che punta esclusivamente sulla sua proposta artistica, senza effetti spettacolari o grandi lavorazioni per crearsi un personaggio. E io, anche per questo, lo stimo molto".