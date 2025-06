Caso Max Mara alla Camera: “Insulti e oppressioni alle operaie”

Reggio Emilia, 12 giugno 2025 – Avs e M5s chiedono al governo di riferire sul ‘caso’ delle lavoratrici di Max Mara di Reggio Emilia che hanno scioperato assieme alla Filctem Cgil. “Insultate, vessate, sottoposte a controlli umilianti, privazioni e turni massacranti, pagate a cottimo.

Sono state chiamate ’mucche da mungere’, ’grasse’, ’obese’. Il loro capo le ha invitate a fare esercizi a casa per dimagrire. I padroni le hanno detto che le guardano quante volte vanno in bagno. Le lavoratrici in sciopero della Manifattura San Maurizio di Reggio Emilia, del gruppo Max Mara, hanno tutta la nostra solidarietà. Ancora una volta un prestigioso marchio del Made in Italy nasconde una verita’ di sfruttamento”, dichiara il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi che sulla vicenda ha depositato un’interrogazione. “Il colosso Max Mara – prosegue il parlamentare Avs – non applica nemmeno il Ccnl del tessile, né offre alcuna trasparenza su emissioni e tutela climatica.

Un mondo, come quello della moda, che rappresenta il 5% del pil nazionale puo’ sostenersi con un lavoro da schiavi e la negazione della dignità umana? Il Governo non può restare in silenzio”.

Sempre sullo stesso tema M5s ha presentato una informativa urgente alla ministra del Lavoro, Calderone per i “gravi episodi” che “vedono coinvolte le lavoratrici di Max Mara di Reggio Emilia”, afferma in Aula alla Camera il deputato 5 Stelle, Andrea Quartini. “Oltre ai mancati riconoscimenti economici, le stesse lavoratrici hanno denunciato di essere state definite ‘mucche da mungere’, irrise – dice il parlamentare M5s – per il loro aspetto fisico, addirittura controllate sul numero di volte in cui fanno uso del bagno. Da qui la proclamazione di uno sciopero. Siamo di fronte alla più totale mancanza di rispetto della dignità umana, in un’azienda che dovrebbe rappresentare un’eccellenza del Made in Italy e che invece, dopo la vicenda delle costose borsette realizzate da lavoratori cinesi in subappalto pagati 2 euro l’ora e rivendute anche a 3mila euro, finisce nuovamente sulle cronache per simili ragioni. Il Governo – conclude Quartini – venga a riferire in Parlamento: si metta fine a questo andazzo”.

Un intervento che a Reggio trova l’appoggio di Sinistra Italiana, la quale rimarca come “il giudizio pesantemente negativo su Max Mara riguardi anche i temi ambientali. Infatti l’onorevole Grimaldi ha denunciato che ’nel report 2024 di Fashion Revolution Max Mara figura tra i 32 grandi marchi mondiali con zero trasparenza su emissioni, investimenti in energia pulita e tutela climatica’”.

L’azienda, contattata nelle scorse ore dalla nostra testata, ha risposto che preferisce non rilasciare dichiarazioni in merito.