Max Mara veste le donne forti: "Sanno lavorare in squadra"

di Elisabetta Grassi

Un quarto d’ora di pura sartorialità Made in Reggio, giovedì mattina nella sfilata primavera-estate 2024 di Max Mara, ospitata al Museo dei Bambini di Milano, trasformato in un giardino verde. I capi, che si richiamano all’armadio delle donne inglesi degli anni ’40 che si riunirono per lavorare la terra e dare nutrimento alla nazione.

"Donne forti, che sanno lavorare in squadra", spiega la griffe. Un messaggio positivo che si è declinato con chiari riferimenti al workwear con calzoni, tute overall, tasche capienti, bretelle robuste e giacche over. Gli abiti sono ripresi dai grembiuli da giardinaggio, lasciano la schiena nuda e la gonna con tre strati di chiffon, da vera signorina chic. Il creativo Ian Griffiths inoltre ha raccontato, durante la cena di Vogue Italia dedicata ai 10 anni del capo icona teddy coat: "Il fondatore dell’azienda, Achille Maramotti, aveva confezionato per un suo amico negli anni ‘50 un lungo cappotto. Da lì ho avuto l’intuizione di realizzare un capo simile, dotato di grande esuberanza, in equilibrio tra divertimento, eleganza e prestigio. Il Teddy è nato per ricordare una coccola".

Per festeggiare la ricorrenza Max Mara presenterà nei principali negozi nel mondo prodotti progettati per l’occasione: il nuovo cappotto Sparkling Teddy color cammello o bianco e, per la prima volta, il Mini Teddy Coat per bambine dai 5 ai 12 anni, con accessori coordinati. Musa della campagna dell’anniversario la top model Mariacarla Boscono.

Ieri è stata la volta di Sportmax, che ha sfilato in via Mecenate 88 a Milano, e ha presentato una creatura androgina, in bilico tra la sperimentazione e il concettuale. Un bianco totale in tutte le sue sfumature, che si fa velo a celare leggermente il seno, fino a diventare kimono per una geisha contemporanea. Tanto spazio agli accessori: occhiali futuristici e ai piedi sock boots con la punta aperta e in vita cinture obi. Sugli abiti le stampe dei fiori tratte dalle foto dell’artista ceco Kristòf Kintera. A chiudere i top e negli anelli singole maxi-perle e altri dettagli preziosi nei vestiti incrostati di luccichii. Le chiusure sono in velcro e le maniche inedite, fino a diventare piume d’angelo. Collo grande protagonista, come le spalle celate, da vere sculture realizzati con eleganti materiali tech e fibre di carta compattate.