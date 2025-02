Maxi bolletta alla 93enne. Arca promette di svolgere verifiche

Sono in corso le opportune verifiche sull’accaduto e al termine delle stesse verrà reso un riscontro dei fatti: qualora emergessero evidenze di consumi incolpevoli sull’utenza, si procederà allo storno delle relative somme. A sostenerlo è Arca srl dopo il nostro articolo di ieri (foto) sul caso della 93enne di Rubiera che ha ricevuto, a causa di una perdita d’acqua, una maxi-bolletta di 2.500 euro. Arca in una nota spiega che le azioni "messe in campo da Arca e dal gestore operativo Iren Acqua Reggio, nel rispetto delle vigenti normative e dei regolamenti Arera, sono volte ad evitare che eventuali perdite afferibili al gestore possano gravare sull’utente finale e provocare disagi sia di carattere economico che sociale".

Il problema era stato denunciato da Alessandro Zanetti, il genero della 93enne che già l’anno scorso aveva ricevuto due bollette del servizio idrico da oltre 12.500 euro, poi annullate, ma ora è arrivata "un’altra fattura da 2.500 euro in quanto la riparazione effettuata da Iren si è tornata a rompere. L’importo è passato poi a 1.770 euro".

m. b.