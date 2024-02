"Maxi bolletta, c’era una perdita: tutto sistemato"

"Con riferimento alla vicenda relativa alla ricezione di una bolletta idrica di un’utenza di Rubiera, l’importo è dovuto a seguito di un consumo significativo di acqua che derivava da una perdita dell’impianto dell’abitazione servita: i consumi sono stati regolarmente registrati dal contatore e di conseguenza fatturati". A precisarlo è Iren dopo che una pensionata di 92 anni aveva ricevuto due maxi-bollette dell’acqua per un importo di quasi 12.500 euro a causa di una perdita. "Secondo quanto previsto dalla normativa – spiega Iren – l’ammontare è stato suddiviso in due fatture di cui una già rateizzata in origine e l’altra annullabile su richiesta dell’utente. In presenza di fughe occulte l’utente può richiedere il ricalcolo della bolletta una volta che abbia verificato l’esistenza della perdita e abbia provveduto alla sua riparazione".