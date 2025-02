Maxi bolletta da 2.500 a un’anziana. Il sindaco: "Non la dovrà pagare"

"L’anziana signora sola a cui era arrivata una bolletta dell’acqua di 2.500 euro, ridotti poi a 1.700 a causa di una perdita a valle del contatore, non la dovrà pagare". Ad annunciarlo è il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro sul caso, sollevato dal Carlino, della 93enne di Rubiera che aveva ricevuto una maxi-bolletta. Il genero dell’anziana aveva denunciato il problema. Cavallaro ricorda che la donna aveva già ricevuto, nell’esercizio passato, due bollette (poi annullate) da 12.500 euro sempre per il medesimo motivo: perdita occulta.

"In quel caso Arca aveva provveduto a stornare l’importo eccedente – sottolinea il sindaco –. Si tratta di un’operazione che si può fare, mi è stato spiegato, al massimo una volta ogni due anni: non lo hanno deciso loro, ma una deliberazione di Atersir che deriva da un atto emanato da Arera, l’authority nazionale. Una regola imposta ai tutti i gestori idrici. Alla signora i 1700 euro di fattura non si potevano proprio togliere".

Cavallaro si è dunque attivato in quanto la pensionata abita in una casa popolare di proprietà del Comune, affidata ad Acer. "Non è l’inquilina – dice il primo cittadino – che deve fare gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto idrico come accade in qualsiasi condominio. Ho quindi ricostruito e visto come in effetti l’Azienda Casa avesse fatto due interventi per aggiustare la perdita. Due perché il primo non era stato risolutivo. In mezzo ai due interventi si sarà verificato probabilmente l’ulteriore impazzimento del contatore. Tuttavia la sfortuna non è ancora una volta imputabile ad una povera signora sola, ma casomai al sistema, alla gestione".

Il presidente di Acer ha telefonato al sindaco per comunicare che saranno loro a farsi carico della parte ‘straordinaria’ della fattura, lasciando da pagare alla signora solo quello che è il consumo standard. "È una bella notizia e un bel modo di fare squadra intorno a una cittadina che sicuramente non aveva alcuna responsabilità dell’accaduto – osserva Cavallaro –. Penso che sarebbe bello poter elaborare un protocollo tra Arca e i Comuni per creare un sistema di relazione diverso con i soggetti fragili. Sarebbe forse utile coinvolgere le associazioni di consumatori. Ringrazio della collaborazione Arca, Acer e il cittadino che ha segnalato".

Matteo Barca