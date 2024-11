Maxi donazione alla Casa della Carità

Una fornitura di cibo per ospiti e operatori per tre mesi, da ottobre fino a San Silvestro. È quanto viene destinato alla Casa della carità della Madonna della Fossetta, a Novellara, grazie a un gesto benefico dell’associazione Amici del Day Hospital Oncologico, con sede a Guastalla ma attività tra tutta la Bassa reggiana e mantovana. Si tratta della copertura delle spese degli acquisti alimentari della struttura assistenziale, per essere a fianco di una realtà caritatevole del territorio locale.

L’associazione presieduta da Corrado Taboni da alcuni anni destina parte degli introiti da offerte e donazioni non solo agli importanti servizi garantiti a cittadini, in particolare il trasporto gratuito dei pazienti oncologici ai luoghi di cure e terapie, ma anche ad altre realtà solidali e benefiche. Ogni anno viene destinata una somma di diecimila euro per il "sollievo sociale" di associazioni ed enti. Due i progetti appoggiati. Il primo è stato l’acquisto di un ecografo portatile donato a padre Hippolyte Tshibuabua della "Congregazione missionari Servi dei poveri", una realtà caritatevole che opera con cure mediche in un piccolo ospedale della missione che si trova in Congo. Il primo anno un contributo è stato destinato agli alluvionati della Romagna.

"Ci piace pensare che con queste scelte, così distanti geograficamente tra loro – spiega Taboni – la nostra associazione abbia voluto rimarcare l’importanza del volontariato, dell’assistenza e della vicinanza ai più bisognosi, ovunque si trovino".

Antonio Lecci