Maxi frode, commercialisti:: "Fiducia in GdF"

"L’ordine plaude all’operazione della Finanza. Le indagini facciano il loro corso per appurare ogni responsabilità e chiarire anche quanti professionisti o presunti tali sono coinvolti". È l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia a congratularsi con le Fiamme Gialle per l’operazione, su delega della Procura guidata dal dottor Calogero Gaetano Paci, che ha portato alla luce una importante frode ai danni dello Stato, un giro da 100 milioni di euro con 197 indagati. "Magistratura e forze dell’ordine troveranno sempre nell’Odcec di Reggio Emilia e negli oltre 800 commercialisti reggiani iscritti, un alleato prezioso, un nodo saldo nella rete di presidio della legalità – spiega la nota rilasciata ieri –. Le indagini facciano il loro corso per appurare ogni responsabilità e chiarire anche quanti professionisti o presunti tali sono coinvolti. Le ipotesi di reato avanzate in queste ore gettano fango e danneggiano una categoria impegnata e sensibile sul fronte della legalità e del contrasto all’infiltrazione mafiosa nell’economia legale. Crediamo che per perseguire questo obiettivo sia fondamentale la strada del dialogo, della formazione e dell’informazione per aumentare la consapevolezza e il rispetto dell’elevato ruolo che la società ha riservato alla nostra professione".

"Il professionista – continua la nota dell’ordine dei commercialisti – che decide di mettersi dall’altra parte, a disposizione della malavita, così come quello che tiene un atteggiamento di indifferenza verso il problema dell’espansione delle organizzazioni mafiose, non è mai compatibile con i principi del nostro Ordine".