Maxi frode pallet: false fatture per 10 milioni

Acquisti ’in nero’ di merce grazie alla creazione di società cartiere per emettere fatture legate però a operazioni inesistenti, permettendo così all’organizzazione di attuare degli illeciti contro lo Stato e a danni del sistema economico locale. Questa realtà è emersa dalle indagini della guardia di finanza reggiana, nel corso di una complessa operazione investigativa.

Tutto è partito da una verifica fiscale delle Fiamme gialle, che ha permesso di scoprire l’emissione di fatture false per un valore totale di dieci milioni di euro, ottenendo in tal modo dei notevoli risparmi d’imposta per tre milioni e mezzo di euro. In pratica, i soggetti coinvolti acquistavano bancali "in nero" da conducenti di autocarri o corrieri, che, dopo aver effettuato le consegne di merci, trattenevano i pallet giacenti sul proprio veicolo. In seguito, i prodotti venivano rivenduti legalmente da società, appartenenti all’organizzazione e realmente operative, che hanno dichiarato i ricavi di tali cessioni. Per giustificare l’acquisto in "nero" di bancali, sono state create società "cartiere" che emettevano fatture per operazioni inesistenti a imprese che trattavano la rivendita legale delle merce. Dunque, la società su cui è avvenuto l’accertamento, con sede a San Martino in Rio, è risultata fornitore ma anche cliente di altre società del gruppo. Le indagini hanno portato alla denuncia di quattro persone – due campani, un veneto e uno straniero originario della Libia e residente a San Martino in Rio – per dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per emissione di fatture o altri documenti, sempre per operazioni inesistenti. Le Fiamme gialle hanno eseguito pure un’ispezione più accurata che ha permesso di scoprire come tre dei quattro indagati, per gli anni 2020 e 2021, hanno ottenuto finanziamenti per 500 mila euro dallo Stato, nell’ambito del ristoro per l’emergenza Covid, aggiungendo così il reato di "Indebita percezione di erogazioni pubbliche" all’elenco accusatorio. La società in questione ha avuto accesso ai sussidi tramite la presentazione di documenti con informazioni false in relazione al reale stato di salute dell’azienda. Le indagini, infatti, hanno dimostrato la mancanza di solidità economica della società, tanto che a inizio 2022 aveva interrotto l’attività, dichiarando fallimento.

Antonio Lecci