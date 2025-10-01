Maxi furto alla Gast: "Rubati tv e due biciclette per i ragazzi disabili"

Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
CronacaMaxi furto alla Gast: "Rubati tv e due biciclette per i ragazzi disabili"
1 ott 2025
CLAUDIO LAVAGGI
Cronaca
Ladri senza cuore lo scorso weekend irrompono alla palestra Agym

Sparare sulla Croce Rossa è un atto molto meschino, rubare in casa di una onlus che vive per eliminare le barriere ai disabili, s’impegna tra corsi, convegni, giornate sportive con i ragazzi per rendere loro la vita meno complicata, è altrettanto infame.

Ma è esattamente quello che è capitato nelle scorse ore alla G.a.s.t., nella palestra Agym, in via della Canalina.

Nel recente weekend, infatti, ignoti malviventi hanno fatto irruzione nella palestra dell’associazione e alla riapertura di lunedì gli operatori G.a.s.t. hanno trovato la brutta e amara sorpresa.

Erano state rubate, infatti, una televisione da 58 pollici e due costose Mountain-bike che sono di servizio per il progetto G.a.s.t., con le quali l’associazione insegna ad andare in bicicletta a bambini e ragazzi con disabilità.

Il tutto per un valore complessivo di oltre 5.000 euro.

E non è nemmeno la prima volta che malviventi si introducono in Agym per compiere furti.

I criminali, infatti, agiscono nonostante sia presente nella struttura un impianto di allarme che Uisp e G.a.s.t. (i gestori della palestra) hanno pensato di installare proprio per prevenire atti come questo.

"È davvero deludente – dice Giacomo Cibelli presidente G.a.s.t. – constatare che sempre di più ci sono persone che compiono certe azioni; non abbiamo idea di chi possa essere stato, ma certamente è già complicato per noi trovare le risorse per sostenere tutte le nostre attività sportive rivolte a ragazzi e persone con disabilità e farsele portare via così è demoralizzante. Ma non molliamo. Andiamo avanti".

E conclude il presidente Giacomo Cibelli: "Nei prossimi giorni proveremo anche a trovare un contatto con il Comune e la proprietà per valutare se sia possibile applicare altri deterrenti allo scasso in palestra, perché non ricapiti".

c. l.

