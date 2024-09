Maxi furto di pollame macellato. Razziate carni per migliaia di euro

Hanno tagliato la recinzione esterna, creandosi un varco per entrare e per poi dirigersi verso l’area dell’azienda in cui si trovano le celle frigo. Poi, forzata una porta, i ladri hanno avuto accesso al deposito di carni, da dove hanno rubato una notevole quantità di pollame e anatre, già macellate. È accaduto ieri notte alla ditta Fratelli Poldi Allai, una storica realtà nel settore della macellazione e della commercializzazione di carni di pollo, anatra, tacchino, faraona… L’azienda con sede in via Argine Mola, nelle campagne di Poviglio, è stata presa di mira da una banda di ladri apparsa ben organizzata per questo colpo.

"Il danno è piuttosto ingente. Hanno portato via buona parte di quanto c’era nella grossa cella frigo", hanno confermato ieri mattina dall’azienda, ancora scossi da quanto accaduto. Il bottino ammonterebbe a parecchie migliaia di euro. Nella notte è scattato l’allarme, con l’arrivo sul posto dei titolari e dei carabinieri. Ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi con la refurtiva, in fase di quantificazione, probabilmente a bordo di un capiente automezzo. È stato rubato anche un computer portatile, trovato nella zona teatro del furto.

a.le.