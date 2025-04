Maxi incendio al polo Inalca. Il cane-detective dei pompieri a caccia di innesco doloso

Il disastro dell’incendio all’Inalca nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso è ancora sotto gli occhi di tutti: indagini, paura per la presenza di amianto e cassa integrazione per i dipendenti. Proseguono intanto anche le indagini per capire cosa sia successo quella mattina e il sospetto che si sia trattato di un gesto doloso non è per nulla sopito.

Tanto che ieri nel grande spazio bruciato è arrivato dalla Sicilia Max, un pastore belga di quattro anni. Max è è l’unico cane in Italia specializzato nella ricerca degli acceleranti di fiamma sugli incendi. In pratica, Max è stato chiamato a stabilire se qualcuno abbia dato volontariamente fuoco allo stabilimento industriale.

Il pastore belga ha ispezionato, assieme al suo conduttore, il polo di lavorazione delle carni: la ‘visita’ è stata organizzata durante un sopralluogo dei vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendi dell’Emilia-Romagna (Nia).

Il fiuto di Max è allenato per cercare, sui luoghi, l’eventuale presenza di sostanze usate per alimentare il fuoco in scenari di incendi dolosi. Max è un Arson Dog, si dice in gergo, ed è già stato impegnato in contesti investigativi anche con polizia e ris.

Le indagini sulle cause dell’incendio sono coordinate della Procura di Reggio Emilia. L’utilizzo di questo cane speciale potrebbe significare che, al momento, si stia seguendo l’ipotesi di un rogo doloso, anche se da parte degli inquirenti viene tenuto forte riserbo.