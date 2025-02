Maxi incendio Inalca a Reggio Emilia, la viceministra: “Non sono previsti licenziamenti”

Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Al momento non sono stati previsti licenziamenti tra i 400 lavoratori degli stabilimenti Inalca e Quanta a Reggio Emilia. Stabilimenti che sono andati distrutti nel pauroso incendio che è avvenuto l’11 febbraio scorso nell’area di 50mila metri quadrati di via Due Canali in città, vicino al centro storico. Lo dice la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci durante la risposta ad un'interrogazione sulla vicenda presentata dal deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro.

pulizia area rogo inalca, citt

Tra i circa lavoratori di Inalca e Quanta a Reggio Emilia, "l'Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato che, al momento, non sono stati prospettati licenziamenti, sia perché l'azienda conta di riassorbire parte dei dipendenti in altri stabilimenti del gruppo, sia perché sono stati attivati tavoli di lavoro con le organizzazioni sindacali e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate per il ricorso agli ammortizzatori sociali", spiega la rappresentante del governo.

Sugli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori attivabili, la viceministra cita poi "l'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale", prevista da una legge del 2015 che – ricorda Bellucci - "può essere richiesta quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione dell'azienda". La misura può però essere applicata al massimo per 12 mesi.

Soumahoro si è detto soddisfatto della risposta, evindenziando tuttavia che "sembra aprirsi il rischio di una delocalizzazione delle attività che le imprese svolgevano nello stabilimento Inalca di Reggio Emilia".

Intanto, il Comune di Reggio Emilia ha già individuato dei siti "potenzialmente fruibili e già urbanizzati" in cui ricollocare gli stabilimenti produttivi delle aziende Inalca e Quanta. E' quanto emerso dall'incontro che si è svolto mercoledì sera in Regione a cui, oltre all'amministrazione comunale, hanno preso parte i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Le proposte saranno illustrate alle imprese in un prossimo incontro.