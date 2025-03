Maxi incidente ‘a dieci’

Alle ore 10.30 circa di ieri, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano, sono stati accumulati fino a dieci chilometri di coda a causa di un incidente, un maxi tamponamento che ha coinvolto una decina di automobili e che è stato risolto pienamente, quindi con una rinnovata scorrevolezza del traffico in direzione Milano, soltanto alle 11.45. L’altezza precisa del sinistro era al chilometro 140,6. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Sul luogo i vigili del fuoco di Modena e Carpi. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti a Milano, Aspi aveva consigliato di uscire a Modena Nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Chi invece era già nel tratto, non ha potuto fare altro che attendere sotto un sole da 17 gradi.