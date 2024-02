Maxi incidente in autostrada, partite subito tre ambulanze

Il maxi tamponamento di ieri mattina, che ha paralizzato un lungo tratto di autostrada del Brennero, dal Veronese fino al Reggiano, Carpi e Modena nord, ha evidenziato in modo chiaro anche la capacità delle associazioni locali che si occupano di soccorso e di Emergenza-Urgenza. In pochi minuti la sede della Croce rossa di Reggiolo è stata in grado di mettere a disposizione equipaggi per tre ambulanze. Altre sono state allestite in fretta pure da Fabbrico e Correggio, mentre i colleghi di Novellara e Guastalla restavano disponibili per le aree lasciate "scoperte". Anche stavolta, nell’emergenza, la macchina dei soccorsi ha funzionato, grazie a professionisti del 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco e pure al grande impegno delle sezioni di Croce rossa locali, che con dipendenti e volontari garantiscono aiuto ai cittadini, a qualunque ora del giorno e della notte.