Maxi incidente in centro in viale Cottafavi. E si sfiora la rissa

Ennesimo incidente in viale Vittorio Cottafavi in pieno centro storico a Correggio. E’ accaduto lo scorso fine settimana, rischiando anche che la situazione potesse degenerare a causa di un diverbio scoppiato tra alcuni dei protagonisti dello scontro, che sembra aver coinvolto diversi veicoli tra auto e moto. Secondo alcuni testimoni sarebbero quattro i veicoli coinvolti, anche se la dinamica esatta è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno eseguito accertamenti. Si sta verificando lo stato psicofisico dei conducenti, come da prassi in questi casi.

Inoltre, è stato richiesto un accertamento tecnico sui veicoli, visto il sospetto di manomissioni irregolari del motori di alcuni mezzi, in particolare quelli a due ruote. Secondo alcuni cittadini, infatti, periodicamente verrebbero messi in atto veri e propri garini con autovetture sportive e potenti motociclette, che spesso non si limitano alle zone isolate delle aree industriali di notte, ma si spostano pure in quartieri del centro, con alto il rischio di incidenti, anche gravi. Un fenomeno da monitorare, prima che possa accadere l’irreparabile, con un dramma.