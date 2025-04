Maxi manifesti a Modena: “Si chiamano cappelletti”. Il derby dal campo alla tavola

Reggio Emilia, 23 aprile 2025 – “Si chiamano cappelletti”: questa la scritta che campeggia su diversi manifesti affissi a Modena. A chi sarà venuta la bizzarra idea di un cartellone pubblicitario con questo slogan, per di più nella terra dei tortellini? Dietro al messaggio non c’è nessuna campagna pubblicitaria di un’azienda alimentare, ma il solito ed irriverente personaggio social Meme Reggiano, ovvero il 24enne di Montecchio Salvatore Cusimano, che ormai vanta quasi 36mila follower attivi sul proprio profilo Instagram.

Il blogger di casa nostra – dopo i manifesti dello scorso anno in cui campeggiava tra i candidati sindaco in corsa per il seggio del comune capoluogo – stavolta ha voluto allargare il proprio orizzonte e scuotere anche i cugini modenesi con un po’ di sana satira made in Reggio Emilia: “Ho puntato sul campanilismo gastronomico – racconta il diretto interessato – per vedere come risponderà Modena a pochi giorni dal derby contro la mia amata Reggiana Calcio. Un modo divertente di sdrammatizzare e stemperare gli animi in vista della sentitissima partita del 1° maggio. Dato che i modenesi, come i bolognesi, chiamano la pasta ripiena tortellini - ironizza - era ora di imporre l’unica verità: si chiamano cappelletti. Ci sono cose come l’erbazzone, il lambrusco, sulle quali un reggiano doc, come me, non può transigere”.

In campo però il Meme Reggiano ha altre soprese…per l’oltre Enza: “Sto pensando anche a Parma, non preoccupatevi, ma non voglio fare spoiler prima del tempo”.

Cusimano dalle prime uscite social ha fatto molta strada diventando testimonial per alcuni importanti eventi, come il party revival dell’ex discoteca Marabù tenutosi al teatro Valli a fine 2024 e diverse imprese reggiane, incrementando di quasi 10 mila followers in un anno il proprio bottino social: “Sto molto attento alle notizie di attualità pubblicate online e sulla carta stampata per trarre ispirazione per i miei post e stories. Ora voglio allargare il mio raggio d’azione anche alle province limitrofe e quindi ci sto provando con un messaggio simpatico e provocatorio che attiri l’attenzione della gente”.

Vedremo come reagiranno i cugini canarini “sperando che la Reggiana si salvi, resti in serie B, e noi si possa festeggiare con un piatto di cappelletti e un bicchiere di lambrusco…ovviamente”, chiosa.

Intanto Meme Reggiano ha realizzato il suo sogno: “Ho incontrato il mio idolo Orietta Berti, facendole da tassista, insieme al sindaco di Montecchio Fausto Torelli”.

Dopo il rapporto d’intesa che si era sviluppato con l’ex sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi che, stando allo scherzo, è apparso diverse volte sul profilo social di Cusimano in divertenti gag, non è ancora scoppiato il feeling virtuale con il nuovo primo cittadino Marco Massari: “Mi piacerebbe fare qualcosa anche con lui, vediamo se raccoglierà il mio invito”.