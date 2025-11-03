Maxi rave party, punto di ritrovo nella nostra città

Il parcheggio del centro commerciale ’I Petali’ era il punto di ritrovo prescelto dai partecipanti del maxi ’rave party’ abusivo che si è tenuto nel weekend a Campogalliano, nel modenese, all’interno dell’ex fabbrica della Bugatti. Nei gruppi social aperti dagli organizzatori (non pubblici a tutti, ma solo agli iscritti) era infatti Reggio il luogo dove i giovani a bordo di camper, auto e furgoni si erano dati appuntamento per poi trasferirsi a Campogalliano nella località della festa, tenuta segreta fino all’ultimo perché non autorizzata. Intorno alle 22, l’area dei ’Petali’ ha cominciato a riempirsi fino ad un centinaio di persone. Sul posto sono subito arrivate le Volanti e le pattuglie di questura e carabinieri che erano stati allertati anche dalla polizia postale che da giorni aveva intercettato e monitorato messaggi e spostamenti dei partecipanti.

Le forze dell’ordine reggiane hanno identificato un centinaio di persone provenienti da tutta Italia e il loro intervento ha scoraggiato altri partecipanti a raggiungere la città scelta forse anche per la chiusura del tratto autostradale Reggio-Modena – per lavori effettuati sulla A1 – per poi raggiungere dalla via Emilia passando per Rubiera, la città di Campogalliano dove si sono radunati in oltre cinquemila persone, con la questura che ha deciso di non intervenire con lo sgombero dell’area.