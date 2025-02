Maxi restyling, chiudono le Poste. Utenti a Calerno fino a fine aprile

Da venerdì 14 e per circa due mesi e mezzo l’ufficio postale di via Podgora 1, in centro, rimarrà chiuso per importanti lavori di ristrutturazione, nell’ambito del progetto nazionale Polis per la nascita di uffici digitali con funzioni innovative quali il rilascio del passaporto e della carta d’identità, sportello Inail e tanto altro. I cui lavori di riqualificazione sarebbero dovuti già iniziare il 28 gennaio, ma sono stati posticipati e termineranno intorno a fine aprile.

Per limitare il disagio degli abitanti di Sant’Ilario, che dovranno rivolgersi all’ufficio di Calerno fino alla fine dei lavori, l’amministrazione comunale si è attivata per offrire soluzioni congrue e andare a supplire eventuali problemi.

"Abbiamo innanzitutto incontrato i responsabili di Poste Italiane – ha spiegato il sindaco Marcello Moretti - per condividere le nostre riflessioni sulle possibili criticità di un intervento che inizierà più tardi di quanto inizialmente comunicato, ovvero il 14 febbraio, per concludersi a fine aprile. Con i vertici di Poste Italiane abbiamo concordato l’aumento del personale presente presso l’ufficio di Calerno, che rimarrà regolarmente in funzione, e l’attivazione di un monitoraggio permanente sulla funzionalità del servizio temporaneamente modificato".

L’amministrazione comunale, spiega ancora Moretti, si è confrontata anche con Giuseppe Fabozzi, segretario provinciale UILposte, e Giuseppe Branca, responsabile Sicurezza dei Lavoratori, "i quali hanno assicurato la massima collaborazione, per quanto di loro competenza, a garantire la tutela di utenti e lavoratori in questa fase transitoria necessaria per avere tra qualche mese un servizio ancora più utile per i cittadini". Oltre alla ristrutturazione dei locali per renderli più confortevoli e per avere una più agevole e veloce gestione delle richieste, evitando file, la futura casa digitale assumerà nuove funzioni: rilasciare certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone Rai.

f. c.