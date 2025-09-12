Maxi-restyling del borgo: ecco come sarà

Tra le pietre antiche del borgo medievale di San Polo si prepara una nuova stagione di rinascita. L’appalto da circa 202.500 euro per la riqualificazione dell’area mercatale di piazza Sartori e l’efficientamento energetico delle aree limitrofe alla Rocca è stato aggiudicato alla Ars et Labor Srl di Somma Vesuviana. L’intervento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del borgo medievale, con particolare attenzione a piazza IV Novembre, punto nevralgico del centro storico, spesso sede di eventi pubblici e mercati.

Il borgo, caratterizzato dalla Rocca oggi sede del Municipio, dalla Chiesa del Castello e dalla Torre dell’Orologio, conserva un impianto di grande valore storico e architettonico, ma presenta criticità dovute al degrado delle pavimentazioni e alla scarsa caratterizzazione urbana degli spazi. L’obiettivo del progetto è restituire unità formale e funzionalità alle piazze, migliorandone sicurezza, estetica e fruibilità. Gli interventi previsti riguardano in primo luogo la nuova pavimentazione di piazza IV Novembre, con l’eliminazione dell’asfalto. Verranno regolarizzati i posti auto e ripulite le superfici esistenti. Un capitolo centrale è quello della messa in sicurezza dei parapetti. Qui inoltre sarà applicato un logo del Comune di San Polo realizzato con taglio laser. Prevista inoltre la realizzazione di una rampa definitiva di accesso al Municipio, al posto dell’attuale struttura metallica provvisoria.

L’opera, ottenuta modificando la pavimentazione esistente, renderà l’edificio più accessibile e coerente con il suo ruolo di luogo simbolo della comunità. Il progetto comprende anche nuovi arredi urbani – panchine e cestini – e l’installazione di colonnine elettriche fisse per mercati e manifestazioni, insieme al rifacimento dell’impianto elettrico con sostituzione dei cavi, implementazione dei quadri e efficientamento energetico dell’illuminazione. Il borgo di San Polo d’Enza, che affonda le sue origini nel Medioevo e fu nei secoli conteso da Canossa, Reggio e Parma, diventa così al centro di un piano di riqualificazione che intende restituirgli la piena dignità di spazio urbano, luogo di incontro e di memoria storica, ma anche di vita quotidiana e partecipazione. Sorto intorno all’anno Mille, il castello fu teatro di vicende politiche e militari che coinvolsero anche l’imperatore Enrico IV.

Francesca Chilloni