Maxi rissa in piazzale Marconi

Una maxi rissa è scoppiata sotto i portici del bar Marconi che si affaccia sull’omonimo piazzale, in zona stazione, intorno alle 16,30. A segnalarla con tanto di video che mostra in realtà solo un grande assembramento di persone e non riprende la scena delle violenze, è il comitato di viale Iv Novembre.

"Saranno una trentina di persone", raccontano. I residenti hanno sentito le urla durante il putiferio che si è scatenato. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che sono arrivati sul posto con una pattuglia. "All’arrivo delle forze dell’ordine si sono dileguati", spiega sempre uno dei cittadini che ha segnalato la maxi rissa.

Sull’accaduto stanno indagando comunque i militari del comando provinciale di Corso Cairoli che vogliono ricostruire la dinamica e il movente ascoltando testimonianze dei presenti e vagliando le telecamere di videosorveglianza.